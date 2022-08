Bâle : Barbelés, armée et routes fermées pour protéger le congrès sioniste

Des barbelés y délimitent une zone depuis laquelle l’armée assurera sa mission. Selon un porte-parole, «c’est comme pour le World economic forum de Davos. Une protection de l’espace terrestre et aérien doit être offerte». Le Conseil fédéral avait déclaré l’événement comme «extraordinaire» et autorisé le déploiement de jusqu’à 700 militaires, en plus des forces de sécurité de Bâle-Ville et d’autres cantons, appelées en renfort. Des rues du centre-ville seront fermées lundi après-midi, des lignes de transports publics déviées et la synagogue ne sera pas accessible.