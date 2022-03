«Euphoria» : Barbie Ferreira nie être une diva capricieuse

L’actrice américaine a balayé la rumeur la disant caractérielle sur le tournage de la série «Euphoria».

Révélée au grand public en 2019 dans «Euphoria», Barbie Ferreira est fière de jouer dans cette série controversée de HBO, qui cartonne dans le monde entier. Elle a donc été énervée d’apprendre qu’une rumeur visant à ternir son image circulait depuis peu. L’actrice américaine de 25 ans aurait un jour quitté le plateau de tournage de la saison 2, après s’être fâchée contre Sam Levinson, créateur de la fiction. La raison? Elle n’aurait pas été d’accord avec lui sur les intrigues liées à son personnage, la lycéenne Kat Hernandez, d’après The Daily Beast. Or, il n’en est rien, selon la jeune femme. «J’ai vu et entendu tellement de choses différentes sur le tournage de cette saison et beaucoup d’entre elles sont fausses», a-t-elle assuré à insider.com. Rappelons que des figurants engagés dans la série se sont récemment plaints de la manière dont ils auraient été traités.