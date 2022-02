Football : Barça: l’ancien président Bartomeu dans la ligne de mire

L’audit financier réalisé à la demande du FC Barcelone a révélé «une série de conduites délictuelles gravissimes» sous la direction de l’ancien président Josep Maria Bartomeu.

«Une situation de ruine»

Les faits mis en lumière par cet audit sont «incontestables», a souligné mardi M. Laporta, en évoquant notamment des «paiements sans objet», «des paiements avec un objet fallacieux» et des «paiements disproportionnés». «Les personnes» à l’origine de ces opérations «devront en répondre», a-t-il ajouté.

«Faillite comptable»

«Si le club avait été une SAD (société anonyme sportive), cela aurait été un motif de dissolution», avait insisté M. Reverter, en évoquant une dette d’un montant de 1,35 milliard d’euros, des problèmes de trésorerie et une énorme masse salariale.

A l’époque, le directeur général du Barça avait annoncé une nouvelle «expertise», destinée à «aller plus loin». Il s’agit «essentiellement de rechercher» de possibles irrégularités, avait-il expliqué. Ferran Reverter avait alors évoqué une «gestion néfaste», en estimant que les anciens dirigeants du FC Barcelone avaient «acheté des joueurs en étant déconnectés de la réalité».

«Personne ne réfléchissait à savoir si on pouvait les payer. La nuit où on a recruté (Antoine) Griezmann, ils se sont rendu compte qu’il n’y avait pas d’argent pour le signer et ils ont dû demander de l’argent à un autre fonds», avait-il déclaré au sujet de ce recrutement, scellé en 2019 en échange de 120 M EUR versés à l’Atlético Madrid. L’international français est, depuis, reparti à l’Atlético.