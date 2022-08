Football: Barcelone a gonflé la vente de ses droits TV

Sixth Street est une filiale de Key Capital, dont l’un des fondateurs, et actuel secrétaire général, n’est autre que Anash Laghari, une personne étroitement liée à Florentino Pérez depuis de nombreuses années. Pas sûr que l’idée de voir le président du Real Madrid indirectement aider son grand adversaire à se renforcer avec Lewandowski et Cie plaise aux socios du club merengue.

LaLiga n’est pas dupe

Vendre pour recruter

L’autre moyen pour que les contrats des trois nouvelles recrues du Barça soient enfin homologués par LaLiga – Lewandowski, Koundé et Raphinha «pèsent» 80 millions en salaires pour ces seuls douze prochains mois – sera de vendre quelques joueurs supplémentaires après les départs déjà actés de Trincao, Neto, Coutinho, Lenglet, Riqui Puig et consorts. Raison pour laquelle Laporta tente de convaincre les Néerlandais de Jong et Depay d’accepter les propositions qu’ils reçoivent respectivement d’Angleterre et d’Italie. Le très proche avenir du FC Barcelone en dépend. Quant au futur à moyen terme, pas sûr qu’il ne réserve pas encore quelques mauvaises surprises à ses socios.