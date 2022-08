Football : Barcelone affrontera le Bayern Munich

Il sera abordable pour le recordman de victoires, le Real Madrid: le club de Karim Benzema a hérité de Leipzig, du Shakhtar Donetsk et du Celtic de Glasgow, l’un des tirages les plus favorables au sein d’un plateau plus que relevé. A l’inverse, l’autre mastodonte espagnol, le FC Barcelone, a été reversé dans le groupe le plus difficile sur le papier, avec le Bayern et l’Inter, ainsi que le Viktoria Plzen.