Football: Barcelone aux Etats-Unis, Xavi coincé en Espagne

Football : Barcelone aux États-Unis, Xavi coincé en Espagne

Le Barca va débuter sa tournée américaine sans son entraîneur. En cause, une interdiction de territoire dû à ses voyages en Iran.

Selon «Mundo Deportivo», le technicien s’était rendu trois fois en Iran quand il était encore joueur au club qatarien d’Al Sadd, et les États-Unis exigent d’obtenir une autorisation spéciale pour toute personne ayant précédemment voyagé dans ce pays. Xavi a d’ailleurs disputé le dernier match de sa carrière de joueur à Téhéran.

Recalé à l’aéroport

Selon les médias espagnols, le Barça s’est rendu compte du problème vendredi, et pensait avoir trouvé une solution. Mais une fois arrivés à l’aéroport, Xavi n’a pas été autorisé à entrer dans l’avion, et l’équipe a dû voyager sans son entraîneur. Le club réglera donc ce souci administratif lundi et Xavi pourra rejoindre l’équipe à Miami lundi soir.