Football: Barcelone gagne la Supercoupe contre le Real Madrid

Football : Barcelone bat le Real Madrid en finale de la Supercoupe

Époustouflant Gavi! Avec un but et deux passes décisives, la pépite du FC Barcelone a écœuré le Real Madrid, champion en titre, 3-1 dimanche à Ryad (Arabie saoudite), et a permis au FC Barcelone de soulever sa 14e Supercoupe d’Espagne, un record.

Attendu depuis 2018

La dernière fois que les Blaugranas avaient remporté cette Supercoupe, Lionel Messi était encore là: c’était en 2018 face au Séville FC (2-1). Depuis, le Real Madrid s’était accaparé les éditions de 2020 et 2022 sous la nouvelle formule de «finale à quatre» en Arabie saoudite, et l’Athletic Bilbao avait conquis celle de 2021.

Et la deuxième moitié de saison s’annonce sous de meilleurs auspices. Le jeune international espagnol Gavi, irréprochable toute la partie, a régalé le public du stade du Roi-Fahd à Ryad, qui lui a offert une ovation à sa sortie à la 89e à la place d’Ansu Fati, et a encore battu des records de précocité.

À 18 ans et 163 jours, Gavi est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à signer au moins un but et une passe dans un clasico. Il est aussi le troisième plus jeune buteur de l’histoire des clasicos, derrière son coéquipier Ansu Fati et la légende Raul.