Football : Barcelone battu sur le terrain de l’avant-dernier de la Liga

Les Catalans se sont inclinés dimanche à Almeria, mais restent leader du classement. Haris Seferovic a marqué pour le Celta Vigo.

Almeria (ici la joie de Rodrigo Ely Srdjan Babic à la fin du match) n’avait jamais battu Barcelone. AFP

Surprise en Liga! Le FC Barcelone, leader, s’est fait piéger 1-0 sur le terrain d’Almeria, avant-dernier du classement, dimanche pour la 23e journée de championnat, mais garde sept points d’avance sur le Real Madrid (2e, 52 points) accroché 1-1 par l’Atlético Madrid samedi.

Les Blaugranas ont encaissé un but en contre dès la 24e minute, un ballon catapulté sous la barre transversale par l’ancien Rémois El Bilal Touré après un lob de Luis Suarez, et n’ont jamais réussi à revenir dans le match.

Un revers qui n’a que peu de conséquences sur le classement, tant les Catalans comptent de points d’avance en tête, mais qui arrive au mauvais moment: trois jours après avoir été éliminés de la Ligue Europa par Manchester United (2-1) en huitièmes de finale retour, et quatre jours avant le clasico contre le Real Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi, les hommes de Xavi reçoivent un nouveau coup de massue sur la tête.

Première historique

Pour le technicien catalan Xavi, les problèmes s’empilent: lui-même sera suspendu pour le prochain match de Liga, le 5 mars contre Valence au Camp Nou, ayant écopé de son cinquième carton jaune de la saison sur ce match.

Idem pour le jeune Gavi, qui revenait à peine de blessure à Almeria, et pour Raphinha: tous deux seront absents le week-end prochain pour accumulation de cartons. Et Pedri, Ansu Fati et Ousmane Dembélé continuent de squatter l’infirmerie.

En face, Almeria, qui n’avait jusque-là jamais gagné un match face au FC Barcelone dans son histoire, a réussi un vrai tour de force pour s’extirper de la zone rouge.

Les promus, corrigés 6-2 à Gérone il y a une semaine, ont cette fois bien résisté à domicile, et s’offrent une victoire de prestige face au leader.

Ter Stegen attentif

Et ils auraient même pu creuser l’écart. À la 27e minute, quelques minutes après le premier but, Leo Baptistao a tenté une reprise acrobatique au second poteau sur corner qui aurait donné deux buts d’avance aux siens si Marc-André ter Stegen n’avait pas veillé au grain.

Idem à la 70e: une reprise de volée dans la surface du Colombien Luis Suarez, prêté par Marseille, se dirigeait tout droit vers la lucarne, mais Marcos Alonso a mis son corps en opposition. Et à la 95e, Adrian Embarba avait la balle de match au bout du pied, mais ter Stegen a signé une sortie magistrale.

Seferovic buteur

Ces quelques occasions pour Almeria ont surtout mis en lumière la passivité défensive du Barça, qui compte pourtant parmi les meilleurs rideaux d’Europe cette saison. Après ce match, les Blaugranas n’ont encaissé que huit buts depuis le début du championnat, un record à ce stade de la compétition en Liga.

Plus tôt dans la journée, le renaissant Celta Vigo a corrigé Valladolid 3-0 à domicile grâce à un doublé du jeune Gabriel Veiga (20 ans) et un but d’Haris Seferovic, de la tête. C’était la première titularisation pour le Lucernois, arrivé en Espagne au mercato d’hiver. À l’heure de jeu, Valladolid a vu un but de Selim Amallah refusé par le VAR, puis le Marocain a été expulsé sur carton rouge direct à la 84e.

L’Athletic Bilbao, de son côté, a elle aussi été surprise 3-2 à San Mamés par Gérone, qui a notamment bénéficié de deux buts des Basques contre leur camp.