Football : Barcelone craque contre Cadix

Les Catalans se sont inclinés à domicile contre les Andalous.

Lucas Perez (au centre) a marqué le seul but de la rencontre face à Barcelone.

Le FC Barcelone a craqué contre Cadix (1-0) lundi au Camp Nou en clôture de la 32e journée, et stagne à la deuxième place, à égalité avec le Séville FC et l’Atlético Madrid (60 points), quinze longueurs derrière le Real Madrid.

Les Blaugranas ont plié au retour des vestiaires sur un but de Lucas Perez (47e) après deux parades de Marc-André ter Stegen devant Ruben Sobrino, sous les yeux de Clément Lenglet, inerte, concédant ainsi leur première défaite en Liga depuis quatre mois.

Cette deuxième déroute de rang inquiète, juste avant le sprint final de la saison. Le Barça n’avait plus perdu en championnat depuis le 4 décembre contre le Betis Séville au Camp Nou (2-1). Depuis, les hommes de Xavi restaient sur une série d’invincibilité de quinze matches en Liga (quatre nuls et onze victoires), et avaient remporté leurs sept dernières rencontres de championnat.