Espagne : Barcelone frappée par des restrictions d'eau et une alerte sécheresse

Barcelone et son agglomération vont ainsi être placées en alerte sécheresse à partir de vendredi, rejoignant d’autres zones de Catalogne. Quelque 80% des habitants de la région seront concernés par cette alerte. C’est la première fois depuis 2008 pour la deuxième ville d’Espagne.

Usage domestique non rationné

Habitudes à changer

Même si les prévisions de précipitations à moyen terme «ne sont pas mauvaises», le contexte «inquiétant» doit amener la population à changer ses habitudes pour ne pas gaspiller l’eau, a averti Patricia Plaja. «La Catalogne va être désormais confrontée à des périodes de sécheresse plus longues et plus intenses», a-t-elle insisté.