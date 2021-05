Football - Barcelone, la Juventus et le Real Madrid dénoncent les «menaces» de l’UEFA

Malgré le retrait des neuf autres clubs de ce projet virtuellement mort, le Barça, le Real et la Juve entendent «persévérer dans la recherche de solutions, malgré les pressions et les menaces inacceptables de la part de l’UEFA», selon un communiqué commun mis en ligne sur les sites des trois derniers rebelles.

«Nous regrettons que nos amis et partenaires fondateurs du projet de la Super Ligue se soient retrouvés dans une posture incohérente et contradictoire après avoir pris un certain nombre d’engagements avec l’UEFA», ajoutent-ils.