Football : Barcelone remporte sa première Ligue des championnes en terrassant Chelsea

Le FC Barcelone de la Suissesse Ana-Maria Crnogorcevic, entrée à la 82e minute, a écrasé Chelsea 4-0. Les Espagnoles remportent leur première C1.

«On avait trop respecté l’adversaire, c’était presque de la peur», s’était rappelé samedi l’entraîneur Lluis Cortes qui, à 34 ans, offre au Barça et à l’Espagne un titre encore jamais conquis. Et de quelle manière!

Son équipe, tombeuse du Paris SG au tour précédent, s’est baladée dans le huis clos du Gamla Ullevi de Göteborg, avec une aisance et une assurance épatantes face au Chelsea FC de la Danoise Pernille Harder, désignée meilleure joueuse UEFA en 2020, et de l’Australienne Sam Kerr, recrutée il y a un an et demi avec un salaire mirifique.