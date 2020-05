Pandémie

Barcelone rouvre ses plages pour nager et faire du sport

Alors que l’Espagne a été violemment touchée par le coronavirus, la ville de Barcelone a décidé de rendre les plages aux badauds, jeudi.

Barcelone a rouvert ses plages, qui étaient fermées depuis le début du confinement mi-mars. Des restrictions demeurent: on ne peut y aller qu’à condition de pratiquer un sport et seulement entre 6 heures et 10 heures.