Intelligence artificielle : Google lance Bard, son ChatGPT, mais juste en phase test… pour l’instant

«Bard a pour ambition de combiner l’étendue des connaissances du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles de langage», a expliqué Sundar Pichai, directeur général d’Alphabet, maison mère de Google, cité dans un communiqué.

Capable d’expliquer les découvertes de la NASA

Le logiciel «s’appuie sur les informations du web pour fournir des réponses actualisées et de haute qualité», a indiqué le responsable, pour lequel «Bard peut être un terrain d’expression pour la créativité et une rampe de lancement pour la curiosité».

Basé sur le programme LaMDA

Si l’intelligence artificielle est omniprésente dans le secteur technologique et au-delà depuis des années, voire des décennies, la sortie de ChatGPT, en novembre, a fait évoluer la vision du grand public sur ses capacités.

Microsoft va investir plusieurs milliards de dollars

Déjà partenaire d’Open AI, le créateur de ChatGPT, Microsoft a annoncé fin janvier qu’il allait investir «plusieurs milliards de dollars» pour étendre leur collaboration, après avoir réalisé deux investissements, en 2019 et en 2021. Microsoft, Google, mais aussi Meta et Amazon font partie des acteurs les plus importants de l’intelligence artificielle, technologie à laquelle ils consacrent des investissements colossaux.