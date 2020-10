Cabaret-théâtre : Barnabé a tiré sa dernière révérence

Le fondateur du Café-Théâtre Barnabé de Servion (VD) est décédé samedi à l’âge de 80 ans.

Le Café-Théâtre Barnabé de Servion (VD) est en deuil. Son fondateur, Jean-Claude Pasche, alias Barnabé, s’est éteint samedi à l’âge de 80 ans, annonce 24 Heures. Pendant plus de 50 ans, il avait monté des revues donnant à sa salle une atmosphère de cabaret parisien.

«Barnabé était un passionné qui savait donner vie à ses rêves les plus fous», écrivent sa famille, la fondation et la direction du café-théâtre dans un message sur les réseaux sociaux. Il créait des revues «connues loin à la ronde pour leurs décors somptueux et leurs costumes grandioses».