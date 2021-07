JO de Tokyo - Barnabé Delarze: «C’est dur d’arrêter là-dessus»

A quai, ils sont restés plusieurs minutes s ur leur bateau, à débriefer avec leur coach. Puis ils ont débarqué en zone d’interviews la tête basse, comme sonnés. A Tokyo, Barnabé Delarze et Roman Röösli visaient l’or, ou au moins une médaille. Mercredi matin, ils ont dû se contenter de la cinquième place de la finale du deux de couple, à 8’’72 des vainqueurs français, auteurs d’un record olympique en 6’00’’33, et à 5’’42 du podium.

La suite du côté d’Oxford

Après cinq ans de sacrifices et de rêve dans ce sport des plus exigeants, la pilule est difficile à avaler. Barnabé Delarze et Roman Röösli connaissaient la donne: une concurrence hyper dense dans leur catégorie. Mais ils aspiraient à autre chose, eux les quadruple médaillés aux Européens et aux Mondiaux depuis 2017. « C’est dur d’arrêter là-dessus » , lâchait le Lausannois (27 ans), qui va désormais prendre un break d’une année avec l’aviron suisse pour s’en aller étudier et ramer du côté d’Oxford, où il devrait participer à la mythique Boat Race.