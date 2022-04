Aviron – Barnabé Delarze triomphe avec Oxford sur la Boat Race

L’embarcation d’Oxford lors de la Boat Race, avec Roman Röösli et Barnabé Delarze respectivement en 5e et 7e position.

Oxford remonte au score: 85 à 81! Dans la plus longue série de l’histoire du sport, commencée en 1829, l’université d’Oxford a comblé un peu de son retard et n’est plus qu’à quatre points de son rival ancestral, l’Université de Cambridge. Dimanche, le 3 avril, au bout de 6,8 km parcourus sur la Tamise, les huit rameurs d’Oxford, parmi lesquels le Vaudois Barnabé Delarze et le Lucernois Roman Röösli, se sont imposés de trois longueurs, dans le temps de 16’47.

Quelques minutes après avoir sabré le champagne et, ainsi que l’exige la tradition, jeté le barreur dans l’eau saumâtre de la Tamise, Barnabé Delarze (27 ans) revenait sur cette victoire, qui met un terme à la domination de Cambridge, victorieux des trois dernières éditions. «Sur le papier, dit l’athlète du Lausanne-Sports Aviron, nous étions les favoris et au cours des deux dernières semaines passées à Londres, j’ai vu que nous avions atteint un pic de forme. Notre tactique était de partir le plus rapidement possible, afin de pouvoir choisir notre ligne et de contrôler ensuite l’adversaire. Tout s’est passé comme nous l’avions espéré. Une fois que nous avions pris une ou deux longueurs d’avance, je n’ai pas douté de notre victoire.»