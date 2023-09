Baromètre électoral : Alain Berset reste le plus puissant et le plus sympa

À quelques mois de son départ, le conseiller fédéral fribourgeois jouit d’une popularité sans faille en Suisse, selon le baromètre SSR. Viola Amherd s’en sort bien également, mais Elisabeth Baume-Schneider et Guy Parmelin, eux, jouissent de peu de crédit.