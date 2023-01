Seconde main: Barque, scooter ou dents de requin: l’étonnante générosité romande

Alors que les armoires et les bibliothèques se remplissent de cadeaux fraichement déballés, la période des fêtes est visiblement propice à faire du tri pour leur faire une place. «On constate une augmentation des dons matériels de manière générale pendant les Fêtes, en partie parce que certains objets viennent en remplacer d’autres à Noël, analyse Julien Stern, coresponsable d’Emmaüs Vaud. Les vacances permettent par ailleurs à chacun de faire un tri dans sa cave et ses armoires.» Associations et fondations peuvent compter sur la bienveillance de donateurs en tout temps, mais la période de fin d’année favorise encore davantage ces valeurs, ajoute-t-il.

Nombreux objets insolites

«Cette année, on nous a donné une barque de 5 mètres, un scooter et même une voiture. Autant dire que ce n’est pas courant!», rigole-t-il. À Etagnières, où l’association gagne son pain grâce à la seconde main, plusieurs tonnes d’objets sont récoltés chaque semaine: textiles, livres, CD/DVD, matériaux électriques ou électroniques, meubles, bibelots ou encore ustensiles de cuisine.

Les brocantes de l’Armée de Salut ont aussi eu leur lot d’objet insolites. «Dans le courant de l’année, on a reçu des mâchoires de requin, des défenses d’éléphants, et aussi plusieurs scooters. Des objets insolites nous parviennent environ toutes les deux semaines», rapporte un employé de la brocante lausannoise. Et une de ses collègues de compléter la liste: «Plus récemment, des gens nous ont amené des lampes de grands designers, des chandeliers en bronze ou encore des statues et masques africains. On peut dire que, de manière générale, les Suisses sont très généreux.»