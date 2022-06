France : Barrage de police forcé: le migrant blessé est décédé

Mercredi, une camionnette transportant des migrants a forcé un contrôle de police, en France. Un des passagers a été touché par balle.

L’homme «est décédé hier (mercredi) en début de soirée», a indiqué à l’AFP Parvine Derivery, procureure adjointe de Nice, confirmant l’information du quotidien « Nice Matin ». Quatre autres migrants se trouvaient dans cette fourgonnette frigorifique, finalement abandonnée par les passeurs dans le quartier sensible des Moulins à Nice jeudi, après avoir essuyé deux tirs des policiers, lorsqu’ils avaient forcé un barrage, mais aucun d’entre eux n’avait été touché.

Quatre autres migrants se trouvaient dans cette fourgonnette frigorifique abandonnée par les passeurs dans le quartier sensible des Moulins à Nice jeudi, mais aucun d’entre eux n’avait été touché.

«État de légitime défense»

En plus de l’enquête confiée à l’IGPN, une seconde enquête avait été ouverte pour «aide à l’entrée et à la circulation en France d’étrangers en situation irrégulière dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine», mais aussi «refus d’obtempérer aggravé par la mise en danger d’autrui et tentative d’homicide sur personne dépositaire de l’autorité publique», confiée à la direction départementale de la police aux frontières.