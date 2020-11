Canton de Berne : Barrage du Grimsel: le dossier redescend à l’exécutif bernois

Saisi à plusieurs reprises du projet car il y a conflit entre les intérêts de la protection de la nature et du paysage et ceux de la production d’énergie renouvelable, le TF renvoie le dossier au cantonal.

Le rehaussement du barrage du Grimsel (BE) ne peut pas être autorisé sans modification préalable du plan directeur cantonal. Le Tribunal fédéral admet le recours de deux organisations environnementales et renvoie le dossier au Conseil d’Etat bernois.

L’exécutif devra clarifier divers points en suspens relatifs aux deux murs de retenue Spitallamm et Seeuferegg. La demande d’extension et d’adaptation de la concession hydraulique a été déposée en 2010 par la Centrale électrique Oberhasli AG (KWO).

Dans un arrêt publié ce jeudi, le Tribunal fédéral admet les recours d’Aqua Viva et de la Fondation suisse de la Greina. Compte tenu de son importance, l’extension du barrage doit être ancrée dans le plan directeur cantonal. A ce niveau, il n’y a pas eu encore de pesée globale des intérêts entre l’augmentation de la capacité du barrage et la protection de la nature et du paysage.