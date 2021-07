Guatemala : Barrages routiers pour réclamer la démission du président

Le limogeage du plus haut magistrat du Guatemala ne passe pas auprès de la population, qui a manifesté jeudi.

Des manifestants sur au moins une vingtaine de barrages routiers ont réclamé jeudi la démission du président du Guatemala Alejandro Giammattei et de la procureure générale Consuelo Porras, pour avoir limogé le plus haut magistrat anti-corruption du pays, Juan Francisco Sandoval.

«Journée nationale et historique»

La leader indigène maya Rigoberta Menchu, Prix Nobel de la paix 1992, s’est jointe aux manifestants dans la ville de Santa Cruz del Quiché (nord). «Je salue avec respect et espoir cette journée nationale et historique», a déclaré Rigoberta Menchu à la presse. «Il n’y a pas d’autre voie que notre résistance et notre mobilisation (…) notre lutte est pacifique, mais résolue», a-t-elle ajouté en déclarant «être indignée par l’arrogance et l’indifférence du président et la procureure générale».