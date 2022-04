Météo : Barre des 25 degrés franchie pour la première fois de l’année

La température a atteint 25,9 degrés à Coire mardi après-midi. Le printemps va s’installer pour le reste de la semaine au moins.

Après une fin de semaine frisquette, le printemps est revenu en Suisse, et avec la manière. Mardi après-midi, grâce au foehn, la température de 25,9° a été mesurée à Coire (GR). Selon MeteoNews, il s’agit ni plus ni moins de la deuxième plus haute température enregistrée dans les deux premières semaines d’avril en Suisse depuis le début des mesures. En 1959, le thermomètre avait atteint 26,4° dans la ville grisonne.