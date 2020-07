Bâle-Campagne

Barricadé à la maison, il avait laissé une poupée vaudou dans la buanderie

Après presque quatre heures, une quarantaine de policiers sont entrés dans l’appartement du forcené. L’homme a été arrêté. Il avait déjà menacé les voisins.

Interrogés par 20 Minuten, les autres rési d ents ne sont pas étonné s de l’incident. Ils ont des problèmes avec le forcené depuis des semaines. Les mauvais regards et les menaces ne sont que le sommet de l’iceberg. « Au printemps dernier, lorsque plusieurs voisins se sont rencontrés dans le jardin pour un barbecue, l’homme a aspergé nos affaires avec un tuyau d ’arrosage» , a raconté un locataire . « Il nous a aussi menacé de nous en faire baver si nous osions de nouveau faire une grillade. »

Des choses ont également été détruites à plusieurs reprises dans et autour de la maison. Un habitant a par exemple vu la bâche de sa moto coupée. « Nous n’avions aucune preuve, mais nous soupçonnions clairement qui était derrière ces actes de vandalisme » , a expliqué un voisin . Il y a quelques jours, la situation dans l’immeuble est devenue encore plus effrayante. Des locataires ont trouvé une sorte de poupée vaudou dans la buanderie. Il s’agissait d’un ours en peluche transpercé par plusieurs clous en fer. Depuis, les gens n’étaient plus vraiment tranquilles.