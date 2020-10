Coronavirus : À Paris, les bars doivent fermer de nouveau

Les autorités annoncent que les établissements de débit de boissons devront fermer de nouveau dès demain mardi dans la capitale, pour endiguer la seconde vague de l’épidémie.

Bars fermés, congrès interdits, restaurants soumis à des règles sanitaires plus strictes : le préfet de police de Paris a annoncé de nouvelles mesures restrictives à compter de mardi pour faire face à la progression inquiétante du Covid-19 dans la capitale française et en proche banlieue.

Cafetiers pessimistes

Les cafetiers parisiens, qui s’attendaient à ces mesures, se montraient résignés – et pessimistes-. «Le gouvernement tape sur la restauration, comme si on était les seuls endroits où le Covid se propage», s’agace Rémi, responsable de salle dans un bar-restaurant du centre de Paris. «Mais ce n’est pas le cas. On est quelque part les gardiens des bonnes habitudes, on fait la police. Tout est propre, tout le monde porte le masque. Quand les gens restent chez eux, ils vont faire n’importe quoi», a-t-il ajouté.