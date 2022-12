Lausanne : Bars en colère contre la concurrence du marché de Noël

Or le marché de Noël lausannois, sponsorisé par la Ville, les Services industriels et la Fondation pour le commerce lausannois, bénéficie d’avantages que l’association estime démesurés par rapport aux établissements fixes: «occupation massive du domaine public, capacité d’accueil illimitée, pas de contrôles, musique en extérieur…». «Qui va payer l’addition» s’est donc fendue d’une lettre au syndic Grégoire Junod pour dénoncer ce qu’elle juge être de la concurrence déloyale, indique «24 heures». Elle demande, au nom de la loi sur l’information, à consulter les compte de Bô Noël, et suggère que des appels d’offre régissent l’attribution de ses débits de boissons. La Municipalité répond pour l’instant qu’elle n’a pas encore pris connaissance de cette lettre, tout comme Bô Noël.