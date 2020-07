Coronavirus

Bars et discothèques: Fribourg durcit ses mesures

Le gouvernement exige une meilleure traçabilité des clients dans les bars et discothèques. Il va aussi limiter à 300 le nombre de participants à des rassemblements.

Le canton de Fribourg renforce à son tour les mesures de lutte contre le Covid-19. Il a décidé d’exiger des propriétaires de bars et de discothèques une meilleure traçabilité des clients. Il va aussi limiter à 300 le nombre de participants lors de rassemblements et de manifestations.

Les établissements publics qui accueillent une clientèle consommant essentiellement debout doivent respecter les plans de protection et assurer une meilleure traçabilité des clients. Ils devront exiger à partir de lundi au minimum une pièce d’identité et un numéro de téléphone portable, a annoncé vendredi l’État de Fribourg.

S’agissant des manifestations non commerciales et non politiques, le nombre maximal de participants est limité à 300. Des exceptions peuvent être demandées à la préfecture moyennant un plan de protection renforcé. Les enterrements font l’objet d’un plan de protection particulier.