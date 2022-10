Tresse russe, Moscow mules… : Bars, magasins, noms d’animaux: ils veulent «effacer» la Russie

Le langage est politique et rien de tel qu’une guerre pour en avoir le cœur net. Depuis l’invasion russe de l’Ukraine, les références à la Russie dans le langage courant et la culture ont, chez certains, mauvaise presse. Dernier exemple en date, un lecteur vient de s’offusquer auprès de notre rédaction de voir en vente, à la Migros, des tresses russes. «Doit-on vraiment vendre ça en temps de guerre?» se demande-t-il.

Elle est fabriquée et emballée en Suisse, répond Migros. «Interrompre les ventes ou changer de nom n’apporterait rien à l’Ukraine», rejette le porte-parole de la coopérative. Les exemples du genre sont nombreux. Dans plusieurs bars à travers le monde, vous ne trouverez plus de Moscow mule sur la carte des cocktails. On vous proposera en échange de déguster un Kiev mule.

«Pudding, au pied!»

Et que dire de la salade russe? Après l’invasion, Migros avait déjà dû répondre à des clients: sa salade russe était fabriquée en Suisse et le boycott ne servait là non plus à rien. Lors d’un sommet de l’OTAN cet été à Madrid, malaise: le café du centre des médias proposait une salade «Russian style». Trois jours après, le menu avait été retouché. Même recette, mais on devait alors commander la «salade traditionnelle».