Barton Cowperthwaite, star de Tiny Pretty Things, a un cancer

Révélé en 2020 dans la série «Tiny Pretty Things», sur Netflix, Barton Cowperthwaite a annoncé à ses abonnés sur Instagram qu’il souffrait d’un cancer de stade 2 au cerveau. En légende d’une photo de lui à l’hôpital et de deux images de son cerveau prises durant une IRM et partagées le 11 novembre 2023, l’acteur de 31 ans a écrit: «Donc… Hier, on m’a diagnostiqué un gliome (ndlr: un type de tumeur au niveau du cerveau et de la moelle épinière) de stade 2. La tumeur au cerveau est d’une taille raisonnable. (…) Le seul traitement est une intervention chirurgicale. Les médecins sont convaincus de pouvoir retirer la majeure partie de la tumeur et qu’après l’opération et de la rééducation, je pourrai à nouveau être moi-même.»