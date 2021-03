Tennis : Barty et Osaka au rendez-vous des quarts à Miami

L’Australienne tenante du titre Ashleigh Barty et la Japonaise Naomi Osaka ont tenu leur rang lundi, en accédant aux quarts de finale du tournoi de Miami, le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Andrey Rublev avançant en 8e chez les messieurs.

Irréalisable dans le tableau masculin, dépourvu du meilleur joueur actuel Novak Djokovic, ainsi que des deux autres membres du «Big3» Rafael Nadal et Roger Federer, la perspective d’une finale entre les N.1 et N.2 mondiales se précise.

Chacune a imposé une franche domination, Barty au premier set en faisant montre de sa puissance, Azarenka au second en étant plus agressive. Tant et si bien que le 3e fut bien plus équilibré.