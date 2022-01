Tennis : Barty prône la patience, Sabalenka se veut ambitieuse

Les deux joueuses les mieux classées à la WTA, Ashleigh Barty et Aryna Sabalenka, font leur rentrée, cette semaine, à Adélaïde. Avec des discours opposés.

«J’ai hâte maintenant d’essayer de tout mettre en place du mieux que je peux, a souligné la joueuse de 25 ans, qui s’est récemment fiancée. Au cours des deux prochaines semaines, je devrai être patiente avec moi-même. Cela fait un moment que je n’ai pas joué un match en compétition, mais je me sens bien, je me sens prête», a assuré Ashleigh Barty, qui rêve de décrocher son premier Open d’Australie plus tard ce mois-ci.