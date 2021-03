Tennis : Barty souffre mais file en demi-finales, Medvedev en quarts

L’Australienne Ashleigh Barty (N.1) a livré une féroce bataille pour accéder en demi-finale du tournoi de Miami. Daniil Medvedev a atteint les quarts chez les messieurs, en ménageant ses jambes cette fois.

«C’est un objectif de rester N.1, je veux faire du mieux que je peux, mais cela ne doit pas me distraire ou me rajouter de pression», a dit Barty qui tente surtout de retrouver son top niveau, pour son premier tournoi hors d’Australie depuis plus d’un an que le coronavirus perturbe le cours des évènements sportifs dans le monde.