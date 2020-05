Horlogerie

Baselworld 2021 renvoyé aux calendes grecques

La foire horlogère a trouvé un accord avec les exposants sur le remboursement de l'édition 2020. Pour 2021, la manifestation a été reportée à une date indéterminée.

«Nous travaillons intensivement avec les exposants et les visiteurs pour déterminer et étudier les besoins et les possibilités de nouvelles plateformes,» a déclaré le directeur du salon Michel Loris-Melikoff, cité dans le communiqué publié jeudi. La manifestation communiquera d'ici l'été sur le nouveau concept et les dates auxquelles elle se tiendra.