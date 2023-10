Basket: Carton plein pour les Romands

Takal Molson s'est démultiplié et Vevey Riviera Basket a fait une des bonnes opérations du week-end, aux Galeries du Rivage. La révélation de ce début de championnat, encore dans le giron universitaire américain avec les James Madison Dukes il y a quelques mois, a planté 24 points aux Tessinois, mais aussi gobé 14 rebonds et offert 7 passes décisives.

La troupe d'Ivan Beram, portée par 800 spectateurs, a fait la différence lors d'une 2e période remportée 24-15 et elle a surfé sur cette avance jusqu'au bout, malgré le sursaut d'orgueil collectif de Massagno, au sein duquel Marko et Dusan Mladjan, Isaiah Williams et Thomas Dunans ont tous marqué entre 11 et 12 points. Insuffisant toutefois pour compléter la remontada.