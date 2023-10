Basket: La passe en touche qui a bien fait rire Steph Curry

Le jeune Congolais Jonathan Kuminga (21 ans) est au service du meilleur joueur de son équipe. Lors d’une partie de présaison de NBA entre son équipe et les Los Angeles Lakers, il l’a encore prouvé. Sauf que son leader Steph Curry n’était pas tout à fait prêt à recevoir la sphère orange, pour la simple et bonne raison qu’il n’était pas sur le terrain à ce moment-là.

Un sacré moment de solitude pour Kuminga, même s'il n’est pas le seul à blâmer dans l’affaire. Derrière la ligne de touche, Curry était en habit de joueur et semblait prêt à faire ce qu’il sait faire de mieux dans la vie: dégainer un tir à trois points de derrière les fagots. Pire, au début de l’action, on pourrait presque croire qu’il réclamait le ballon.

Rien de bien grave au final pour le «sophomore» de Golden State, qui aura bien fait rire tout le monde. Même Steph Curry en personne y est allé d’une franche rigolade avec son pote Chris Paul. Bon, quelques instants plus tôt, le joueur le plus adroit du monde à longue distance n’avait quand même pas pu cacher un certain agacement, en bon gagneur qu’il est, et a jeté le ballon au loin.