Basket: Steph Curry trouve encore un moyen d’étonner

Cette fois, le meneur des Golden State Warriors est apparu dans une vidéo filmée par sa franchise, à l'entraînement, en train d'enquiller les tirs primés. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq et finalement 105. Le quadruple champion NBA a passé plus de cinq minutes derrière l'arc de cercle, le long de la ligne de touche, et n'a pas manqué le moindre tir à 7,24 mètres du panier! Et on a senti que le 106e lui a fait du mal à son égo.