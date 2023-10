Basket: «Wemby» réussit son dernier test et bat… Curry à l'engagement

Dans un match sans enjeu et sans grande intensité, «Wemby» s’est un peu plus rapproché de la fantasmée NBA et de ses projecteurs vendredi. Il a en effet croisé pour la première fois sur un parquet l’une des superstars de la plus grande ligue de basket, le quadruple champion Stephen Curry, véritable demi-dieu pour les fans du Chase Center, au bord des eaux calmes de la baie de San Francisco.