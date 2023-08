Basketball: Candidate au sacre, la France se fait éliminer prématurément du Mondial

L'équipe de France a vécu l'une des plus grosses désillusions de son histoire, à un an des JO de Paris, éliminée du Mondial dès le 1er tour après sa défaite dimanche contre la Lettonie à Jakarta (88-86), alors qu'elle visait le titre. Les Bleus, écrasés en ouverture par les Canadiens (95-65), ne peuvent plus accéder à l'une des deux premières places du groupe H.