Basketball: Cruel dénouement pour Team Lausanne à Ouchy

Le Martin show

Martinez adroit

C’est aussi le No 1 espagnol de la discipline qui a arraché en soirée la qualification pour la finale, la troisième à Lausanne pour Lehmann et les siens après 2017 et 2022, avec deux tirs primés assassins face aux Lituaniens de Marijampole Mantinga. Mais Martinez ne se serait jamais retrouvé dans la position du héros si Westher Molteni, qui a régné dans la raquette avant ça, et Gilles Martin, qui a ramené son équipe avant de faire chavirer la foule sur une feinte de shoot sous le panier, n’avaient pas délivré une performance XXL. «On en a perdu deux, c’est l’heure de la gagner p…», a lancé Lehmann au micro. Frissons garantis.