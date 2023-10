Basketball: Fribourg déjà en tête, Genève et Pully Lausanne victorieux

Thibaut Petit et ses joueurs se sont imposés contre les Valaisans.

Les Lions l'emportent sur Lugano

Dans un même temps, Pully Lausanne a obtenu la deuxième victoire de sa saison contre Starwings (91-78). Portés par un grand Jamal George, auteur de vingt points et sept assists, les Vaudois n’ont pas été inquiétés par les Bâlois. Pully Lausanne complète désormais le podium du championnat avec quatre points.

Les Lausannois sont devancés au classement par les Lions de Genève, qui ont pris le dessus sur les Tigres de Lugano (75-69). Menant de dix points avant le dernier quart, les Genevois ont joué avec le feu, puisque les Tessinois sont revenus à deux points seulement de leur adversaire à quelques minutes de la fin du match. Mais les hommes de Dragan Andrejevic n’ont pas craqué et ont fini par obtenir le résultat souhaité.

Première victoire pour Neuchâtel

L’Union Neuchâtel a lancé sa saison, non sans mal, contre Vevey Riviera en allant chercher une première victoire (79-68). Il a fallu faire preuve de caractère pour les Neuchâtelois, qui étaient menés de cinq points à mi-match. Mais un excellent Darious Moten (27 points) et sprint final décisif ont permis à l’Union de remporter les deux points et à s’extraire de la dernière place du classement (7e).