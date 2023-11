Basketball: Fribourg Olympic s’en sort de justesse contre Vevey Riviera

Les Fribourgeois sont partis très fort et menaient déjà 24-16 au terme du premier tiers. Mais Vevey ne s’est pas laissé abattre et a fini par remonter petit à petit au score. Revenu à 46-49 durant le troisième tiers, Vevey n’a pas su gérer cet avantage et l’a directement perdu.