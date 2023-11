Basketball: Le derby lémanique pour les Lions de Genève et… Vevey

Après Fribourg Olympic qui a aligné logiquement et sans coup férir une sixième victoire d’affilée vendredi soir contre les Starwings (109-70), les Lions de Genève se sont également offert un match sans histoire ce samedi au Bout-du-Monde. Face à Pully-Lausanne, l’équipe de Dragan Andrejevic n’a pas connu trop de problèmes d’adaptation avec les paniers d’une salle qui n’était pas la sienne pour finalement s’imposer 92-50 (43-25) avec cinq joueurs (Armus, Gravet, Williams, Anabir et Humphrey) à plus de dix points.