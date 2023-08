Basketball: Les Etats-Unis et l’Espagne qualifiés pour le 2e tour du Mondial

L'Espagne, tenante du titre, et les États-Unis se sont qualifiés pour le 2e tour du Mondial, lundi, après leur succès contre le Brésil (96-78) et la Grèce (109-81). Ces deux candidats à la victoire finale rejoignent la Lituanie, le Monténégro, l'Allemagne, la Lettonie et le Canada. Ils sont même assurés de la 1re place de leur poule.

Comme face à la Nouvelle-Zélande, les Américains ont commencé piano, à Manille dans le groupe C, face à Georgios Papagiannis (17 points) et ses coéquipiers, pour tranquillement monter en puissance (50-37 à la mi-temps). Team USA a été boosté par ses remplaçants, dont Austin Reaves (15 points et 6 passes décisives) et Josh Hart, et termine avec neuf joueurs entre 8 et 15 points.