Sephen Curry sauve les Warriors en NBA

Auteur de 30 points, 8 rebonds et 7 passes, la star américaine a en plus offert la victoire aux siens alors que le score demeurait à 139-139 dans les ultimes secondes. En face, les 29 et 24 points de Lu Dort et Chet Holmgren n’ont ainsi pas suffi à Oklahoma, privé de son meilleur marqueur Shai Gilgeous-Alexander sur blessure.