Dans le monde du basketball, Stephen Curry (35 ans), le joueur étoile des Golden State Warriors dans le championnat de NBA, est une véritable légende. Sa précision sur la ligne des trois points et son charisme sur le parquet en font un modèle et une inspiration pour de nombreux jeunes joueurs.

Considéré comme la version miniature de la vedette des Warriors, Stepping Curry est devenu une véritable star dans son pays. Sa maîtrise du tir à trois points et ses célébrations fidèles à celles de son idole ont conquis de nombreux fans. Si l'on mettait de côté la différence de taille, on pourrait presque croire qu'il s'agit du vrai Stephen Curry.

Les vidéos de ses exploits sont largement partagées sur les réseaux sociaux et attirent l'attention d'un auditoire de plus en plus large.