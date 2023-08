Basketball: Team Lausanne, d’un rêve à l’autre

De gauche à droite, Marco Lehmann, Gilles Martin, Carlos Martinez et Westher Molteni.

Il était 22 heures samedi quand le speaker de l’étape suisse du 3x3 World Tour, qui s’est déroulée vendredi et samedi à Ouchy, a demandé aux spectateurs des trois tribunes montées sur la place de la Navigation d’allumer les lampes de leurs téléphones pour simuler les étoiles. Mais la Team Lausanne n’a fait qu’entrevoir son rêve de triomphe chez elle.

Sous le bleu des «spotlights» et dans une arène surchauffée par la chaleur et la forte affluence, l’équipe vaudoise a cru tenir la première grande victoire de sa courte histoire (7 ans), après les deux crève-cœurs en finale de son Masters en 2017 et 2022. Mais une succession de mauvaises décisions a tout changé face aux Belges d’Anvers (22-19).