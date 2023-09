Basketball: Un espoir de NBA suspendu 4 matches pour exhibitionnisme

Problèmes mentaux

Primo, considéré comme un joueur prometteur, avait été choisi en 12e position de la draft 2021 et disputait sa deuxième saison NBA au moment de sa mise à pied. Evoquant des problèmes mentaux, il affirme que son comportement n'était pas intentionnel. «J'ai cherché de l'aide pour faire face à un traumatisme que j'ai subi dans le passé et je vais maintenant profiter de ce temps pour me concentrer davantage sur mon traitement de santé mentale», avait réagi Primo il y a un an, actant son départ des Spurs.