Braquage à main armée à la Banque Cantonale du Jura de Bassecourt

Un important dispositif policier a été dépêché sur place, comprenant des agents de la gendarmerie, de la police judiciaire et des polices municipales de Delémont et de Porrentruy. Le service de l’identité judiciaire et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) étaient également sur place, accompagnés d’un chien de service. Malgré les efforts des autorités, la localisation des malfrats reste pour le moment inconnue.