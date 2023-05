Le Vaudois Bastian Baker a remporté son troisième Prix Walo

La cérémonie des Prix Walo a eu lieu le dimanche 14 mai 2023. Bien que peu connue en Suisse romande, elle est présentée comme la plus prestigieuse du showbusiness dans notre pays. Dans la catégorie musique, plusieurs trophées ont été décernés, notamment celui de Chanteur pop-rock à Bastian Baker et celui de Newcomer à la Saint-galloise Joya Marleen. Le Vaudois, dont on avait entendu la voix dans les «Minions 2», avait remporté ce dernier prix en 2012, avant de recevoir celui de Meilleur album pop-rock en 2014 pour «Too Old To Die Young».