Bastian Baker repart pour un tour de piste au Knie

Cirque Knie : Bastian Baker repart pour un tour de piste

Le cirque Knie a dévoilé les contours de sa tournée 2022. Le chanteur vaudois y participera pour la deuxième année consécutive.

Visiblement, Bastian Baker a adoré tourner en Suisse avec le cirque Knie en 2021. À un tel point, que le Vaudois de 30 ans, qui se disait «fasciné par ce monde» , va remettre le couvert en 2022. «Il est désormais membre de la famille du cirque. II accompagnera les artistes avec de nouvelles chansons et, révélant de nouveaux talents insoupçonnés, il mettra de l’ambiance», promet le cirque national dans un communiqué le 15 février 2022.

Le crique Knie fera halte, comme de coutume, en Suisse romande. Il s’établira à Genève du 25 août au 11 septembre 2022, à Nyon (VD) les 17 et 18 septembre, à Lausanne du 21 septembre au 9 octobre, à Vevey (VD) du 14 au 16 octobre, à Sion (VS) du 20 au 23 octobre et finalement à Fribourg du 27 octobre au 1er novembre.